Sulla parità il settore beni personali a Milano (-0,01%)

(Teleborsa) – Procede sulla parità l’indice dei beni personali italiano, mentre l’EURO STOXX Personal & Household Goods registra un moderato calo.

Il comparto degli articoli casalinghi in Italia, che ha iniziato a scambiare a 77.584,25, tratta ora a 77.561,23, con un movimento di soli 11,06 punti rispetto ai valori di chiusura della vigilia, mentre il comparto beni personali e casalinghi europeo si attesta a 833,45, dopo aver esordito a 836,85.

Tra le azioni più importanti dell’indice beni per la casa di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di Luxottica, che scambia con una variazione percentuale dello 0,65%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni per la casa, seduta decisamente positiva per Technogym, che tratta in rialzo del 4,55%.

OVS avanza dell’1,47%.

Si muove in territorio positivo FILA, mostrando un incremento dell’1,02%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, brilla Rosss, che passa di mano con un aumento del 7,45%.

Exploit di Stefanel, che mostra un rialzo del 2,81%.

Su di giri Csp Int Ind Calze (+2,7%).