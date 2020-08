Sui treni si viaggerà ancora distanziati

editato in: da

(Teleborsa) – La marcia indietro sulla possibilità di occupare tutti i posti a bordo dei treni, dettata dalla nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza che ribadisce l’obbligo di distanziamento di almeno un metro tra i viaggiatori, ha avuto l’effetto di riportare l’attenzione sull’indice di trasmissione dei contagi.

Il titolare del dicastero, che ha la competenza per le misure da imporre nella lotta al coronavirus, conferma di fatto l’associazione dei mezzi di trasporto a tutti i luoghi chiusi, dove persiste l’obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. A cambiare lo stato delle cose era intervenuta anche l’ordinanza firmata ieri dal governatore della Lombardia Attilio Fontana (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica) valida dal 1° agosto al 10 settembre.

In Lombardia i posti a sedere su bus e treni sarebbero stati tutti occupabili. Resta, per chi si mette in viaggio in treno, l’obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura.