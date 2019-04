Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza dimessa per la borsa di Wall Street che si mostra prudente, per effetto della fiammata delle quotazioni petrolifere e per l’ondata delle trimestrali della Corporate America in agenda nei prossimi giorni.

Non sono in calendario particolari dati macro, laddove quelli più importanti sono relativi al mercato immobiliare (compravendite e prezzi).

Sulle prime rilevazioni, con una variazione pari a +0,08% il Dow Jones continua la seduta sui livelli della vigilia; sulla stessa linea lo S&P-500, che rimane a 2.910 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,14%), come l’S&P 100 (0,04%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Technologies (+2,71%), Walt Disney (+1,54%), Coca Cola (+1,53%) e United Health (+0,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble, che ottiene -2,76%.

In caduta libera Verizon Communication, che affonda del 2,23%.

Sotto pressione Dowdupont, che accusa un calo dello 0,99%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Hasbro (+13,94%), Cadence Design Systems (+5,00%), Qualcomm (+3,17%) e Synopsys (+2,14%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -2,41%.

Scivola Illumina, con un netto svantaggio dell’1,05%.

Tentenna Jd.Com Inc Spon Each Repr, con un modesto ribasso dello 0,81%.

Giornata fiacca per Asml Holding Nv Eur0.09 Ny, che segna un calo dello 0,58%.