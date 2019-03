Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Apre in Parità la Borsa di New York rincuorata dai dati macro di febbraio su disoccupazione e prezzi import- export. Questi hanno parzialmente sedato gli effetti negativi delloslittamento dell’accordo tra Cina e Usa sul commercio.

A causa di questi venti contrastanti, Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul Dow Jone. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si posiziona a 2.810,19 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,04%); sale lo S&P 100 (+0,73%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+0,92%) e Chevron (+0,61%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Johnson & Johnson, che continua la seduta con -0,89%. Caterpillar avanza dello 0,76%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Idexx Laboratories (+1,90%), Applied Materials (+1,89%), Lam Research (+1,84%) e Tesla Motors (+1,17%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Take Two Interactive Software, che ottiene -2,68%.

In caduta libera Western Digital, che affonda del 2,20%, pesante Facebook, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali drammatica la seduta per Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che crolla del 2,06%.