Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) – Wall Street apre la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul Dow Jones; sulla stessa linea l’S&P-500, che si posiziona a 2.682,37 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,07%), come l’S&P 100 (0,1%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, General Electric (+0,89%) e Johnson & Johnson (+0,54%). Limature per Apple -0,33% dopo le perdite della vigilia su alcune cause legali intentate contro la Mela Mela Morsa, accusata di aver volontariamente rallentato alcuni modelli di iPhone.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Shire (+1,00%), Electronic Arts (+0,95%), Micron Technology (+0,94%) e Take-Two Interactive Software (+0,81%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Liberty Interactive -0,93%. Tentenna Ulta Beauty, che cede lo 0,90%. Sostanzialmente debole Celgene, che registra una flessione dello 0,79%. Si muove sotto la parità Ctrip.Com International, evidenziando un decremento dello 0,74%.