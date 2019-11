Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – L’azionario statunitense continua a muoversi con debolezza dopo i segnali contrastanti circa le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Sul fronte societario, restano le tensioni fra GM ed FCA per le accuse di corruzione lanciate dalla big di Detroit.

In chiaroscuro i dati macro della giornata: lerichieste di sussidio sono apparse peggiori delle previsioni e l’indice Philly FED è aumentato più delle attese. Bene il mercato immobiliare con la vendita di case esistenti che torna a crescere. Intanto la Federal Reserve ha messo in stand-by il taglio dei tassi di interesse.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,05%; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.105,4 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,22%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,01%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities (-0,56%), informatica (-0,46%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,44%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Pfizer (+1,90%), Exxon Mobil (+1,52%), Caterpillar (+1,47%) e DOW (+1,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Procter & Gamble, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.

Sotto pressione Visa, che accusa un calo dell’1,14%.

Fiacca McDonald’s, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.

Discesa modesta per Coca Cola, che cede un piccolo -0,64%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Altera (+5,14%), Mylan (+2,32%), Netflix (+1,76%) e Garmin (+1,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su KLA-Tencor, che continua la seduta con -7,81%.

In apnea Applied Materials, che arretra del 4,57%.

Tonfo di Lam Research, che mostra una caduta del 3,76%.

Scivola Starbucks, con un netto svantaggio dell’1,56%.