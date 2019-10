Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Wall street attende la Fed. New York apre intorno alla parità con gli investitori che mettono in stand by le contrattazioni in prospettiva dell’annuncio proveniente dall’istituto centrale americano sulle manovre di politica monetaria previste per il periodo. Il mercato, nel frattempo, presuppone alta l’ipotesi di un nuovo taglio del costo del denaro.

Opening Bell con variazione pari a 0% per il Dow Jones. Sulla stessa linea, incolore anche lo S&P-500, che continua la seduta a 3.036,93 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,04%), come l’S&P 100 (0,1%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materiali, che riporta una flessione di -0,47%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Johnson & Johnson (+3,19%), Pfizer (+0,68%), Apple (+0,61%) e Verizon Communication (+0,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DOW, che ottiene -0,78%.

Sostanzialmente debole Caterpillar, che registra una flessione dello 0,70%.

Si muove sotto la parità Boeing, evidenziando un decremento dello 0,69%.

Contrazione moderata per Merck & Co, che soffre un calo dello 0,65%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Mattel (+22,54%), Garmin (+5,77%), Biogen (+2,59%) e Activision Blizzard (+1,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su C.H.Robinson, che ottiene -9,96%.

Seduta drammatica per Verisk Analytics, che crolla del 2,82%.

Sensibili perdite per Mondelez International, in calo del 2,21%.

Preda dei venditori Automatic Data Processing, con un decremento dell’1,88%.