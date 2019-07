Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta senza slanci per la borsa americana che arranca sui livelli di vigilia in questa stagione di trimestrali, in attesa della riunione, ormai prossima, della Fed a fine mese.

New York riporta una variazione pari a +0,01% sul Dow Jones, mentre, al contrario, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 2.984,2 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,7%), come l’S&P 100 (0,2%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto informatica.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+1,88%), Apple (+1,65%), Microsoft (+1,14%) e 3M (+1,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -2,16%.

Calo deciso per Johnson & Johnson, che segna un -1,53%.

Fiacca Boeing, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.

Discesa modesta per Home Depot, che cede un piccolo -0,77%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Applied Materials (+5,09%), Western Digital (+4,04%), Lam Research (+4,01%) e Micron Technology (+3,18%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Netflix, che ottiene -1,56%.

Sotto pressione Jd.Com Inc Spon Each Repr, con un forte ribasso dell’1,45%.

Soffre Amgen, che evidenzia una perdita dell’1,22%.

Preda dei venditori Henry Schein, con un decremento dell’1,18%.