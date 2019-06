Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue all’insegna della prudenza la borsa di Wall Street in una seduta ricca di dati macroeconomici. Le spese per consumi sono in linea con le aspettative, nel mese di maggio, mentre i redditi personali sono risultati più alti delle stime di mercato. Nel pomeriggio sono state diffuse altre statistiche come: l’aggiornamento sull’andamento dell’attività manifatturiera nell’area di Chicago e la fiducia dei consumatori americani elaborata dall’Università del Michigan.

Nel frattempo, gli investitori guardano al G20 in Giappone che ha preso il via e su cui sono puntati i riflettori in attesa delle indicazioni sullo scontro commerciale USA-Cina.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un +0,19%; mentre, al contrario, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.935,24 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,39%); consolida i livelli della vigilia lo S&P 100 (+0,17%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+1,31%), energia (+0,88%) e beni industriali (+0,84%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, JP Morgan (+2,71%), Goldman Sachs (+2,45%), 3M (+1,22%) e Caterpillar (+1,06%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cisco Systems, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.

Vendite a piene mani su Dowdupont, che soffre un decremento del 2,12%.

Seduta negativa per Johnson & Johnson, che mostra una perdita dell’1,45%.

Sotto pressione United Health, che accusa un calo dell’1,21%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+5,26%), Alexion Pharmaceuticals (+3,21%), Hunt(J.B.)Transport Serv (+2,62%) e Electronic Arts (+2,08%).

Pessima performance per Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che registra un ribasso del 2,31%.

Scivola Biogen, con un netto svantaggio dell’1,78%.

In rosso Xilinx, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,46%.