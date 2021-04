Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%.

Lo Spread peggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.

Tra le principali Borse europee composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,24%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,07%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 24.547 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 26.782 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,3%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,5%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+2,07%), Fineco (+1,79%), Buzzi Unicem (+1,49%) e Amplifon (+0,95%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -1,73%.

Sotto pressione Terna, con un forte ribasso dell’1,32%.

Soffre Italgas, che evidenzia una perdita dell’1,31%.

Preda dei venditori Banca Mediolanum, con un decremento dell’1,31%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tod’s (+10,93%), Esprinet (+9,93%), Carel Industries (+3,82%) e Sesa (+3,50%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su La Doria, che ottiene -2,09%.

Si concentrano le vendite su Mutuionline, che soffre un calo dell’1,69%.

Vendite su IREN, che registra un ribasso dell’1,68%.

Seduta negativa per Fincantieri, che mostra una perdita dell’1,51%.