Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Non sono bastate le parole del nuovo presidente della BCE Christine Lagarde, nel suo secondo intervento ufficiale, né i miglioramenti dell’attività manifatturiera europea a tirare su le contrattazioni del Vecchio Continente che chiudono con un rialzo moderato.

Il sentiment degli investitori continua a concentrarsi lì, sulle traballanti vicissitudini che investono le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La faida dei dazi, iniziata più di un anno fa tra le due superpotenze, rimane il market mover primario per i mercati globali che attendono l’arrivo della firma della “fase 1” dell’accordo tra Xi Jinping e Donald Trump. Al momento infatti, nonostante le dichiarazioni positive sull’imminente intesa provenienti da entrambe le parti, le contrattazioni non si avvicinano agli acquisti e rimangono ferme in cerca di sviluppi concreti.

Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. A Wall Street, si muove vicino alla parità lo S&P-500.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,79 dollari per barile, con un calo dell’1,35%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +154 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,18%.

Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,20%, buona performance per Londra, che cresce dell’1,22%, e Parigi avanza dello 0,20%.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 23.260 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 25.338 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%), come il FTSE Italia Star (1,0%).

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,24 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,43 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 267.905, rispetto ai 278.314 precedenti.

A fronte dei 218 titoli trattati sulla piazza milanese, 80 azioni hanno chiuso in calo, mentre 120 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 18 azioni del listino italiano.

Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+1,59%), chimico (+1,44%) e tecnologia (+1,32%).

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti utility (-0,50%) e alimentare (-0,47%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Diasorin, che mostra un forte incremento del 3,21%.

Sostenuta Tenaris, con un discreto guadagno dell’1,59%.

Buoni spunti su UBI Banca, che mostra un ampio vantaggio dell’1,43%.

Ben impostata Fineco, che mostra un incremento dell’1,41%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BPER, che ha chiuso a -2,40%.

Scivola Juventus, con un netto svantaggio dell’1,43%.

In rosso Recordati, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,27%.

Spicca la prestazione negativa di A2A, che scende dell’1,24%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sesa (+3,24%), CIR (+3,09%), Datalogic (+2,98%) e Piaggio (+2,67%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su doValue, che ha archiviato la seduta a -2,29%.

Banca Generali scende dell’1,59%.

Calo deciso per Acea, che segna un -1,38%.

Sotto pressione Inwit, con un forte ribasso dell’1,29%.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)