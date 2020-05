Sugar-plastic Tax, Assobibe: sospensione di almeno 12 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – “Si tratta di un primo passo importante in un momento così complesso per l’economia italiana. Tuttavia è importante che le due nuove tasse vengano sospese per almeno 12 mesi e non solo un trimestre. La crisi economica innescata dall’emergenza Covid-19 continuerà a colpire imprese e famiglie non solo nel 2020, con una ripartenza dei consumi che – nella migliore delle ipotesi sarà graduale e lenta, al netto di un minor potere d’acquisto dei cittadini“. Queste le parole di David Dabiankov Lorini, direttore generale di Assobibe, a commento della sospensione di sugar e plastic tax.

L’impatto del Coronavirus sulle aziende del comparto “ha fatto riscontrare un calo durissimo delle attività, accentuato ulteriormente dalla chiusura del canale Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant, Cafè, ndr)che vale il 40% del fatturato e la cui riapertura sarà soggetta a molte limitazioni anche in futuro”.