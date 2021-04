Suez e Veolia spiccano il volo in Borsa dopo accordo per fusione

editato in: da

(Teleborsa) – Le aziende energetiche francesi Veolia e Suez svettano alla Borsa di Parigi dopo l’accordo raggiunto per la fusione, al termine di un duro negoziato – fatto di accuse e coinvolgimenti di tribunali – durato mesi. L’operazione punta a creare “un campione mondiale nella trasformazione ecologica“.

Suez si attesta a 19,83 con un aumento del 7,54%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 20,43 e successiva a 22,07. Supporto a 18,8.

Veolia Environnement scambia a 24,53, con un rialzo dell’8,68%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 25,31 e successiva a quota 27,49. Supporto a 23,13.

(Foto: Thomas Dutour / 123RF)