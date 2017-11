Su Airbus A330 Alitalia il Viaggio Apostolico di Papa Francesco in Myanmar (Birmania)

(Teleborsa) – Altro Viaggio Apostolico di Papa Francesco con Alitalia. Il volo speciale per il Myanmar (Stato del sud-est asiatico più conosciuto come Birmania) col numero AZ4000 effettuato con Airbus A330-202 matricola EI-EJK decollerà domenica 26 novembre alle ore 21:40 dal “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. L’atterraggio è previsto all’aeroporto di dal 6 novembre Yangon alle ore 13:30 del 27 novembre.

Ad “accompagnare” Papa Francesco, un equipaggio formato da tre piloti e nove assistenti di volo. Supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Alberto Colautti, capo di tutti i piloti Alitalia, 56 anni, friulano, 14.000 ore di volo. Comandante titolare del volo è Marco Ugolini, 56 anni, romano, 16.000 ore di volo ed ex pilota della Marina Militare. Primo ufficiale è Giorgio Sibona, romano, 53 anni, 11.000 ore di volo.

Il viaggio papale sarà effettuato con Airbus A330-202, intitolato all’artista fiorentino Giotto, da 256 posti, consegnato ad Alitalia il 15 settembre 2011. Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali.

Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Papa Paolo VI, Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero. Quello in Myanmar sarà il 167° volo papale Alitalia.

Il Myanmar, o Birmania, occupa parte della costa occidentale della penisola indocinese, affacciato sul Golfo del Bengala e sul mar delle Andamane e confina da ovest a est con Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailandia. Il 6 novembre 2005 la capitale è stata spostata da Yangon a Pyinmana, che il 27 marzo 2006 è stata ufficialmente rinominata Naypyidaw, cioè “sede dei re”.