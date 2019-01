Studente italiano premiato all’ICAO Forum

editato in: da

(Teleborsa) – L’Università Giustino Fortunato ha festeggiato l’affermazione di un proprio studente che ha ricevuto il primo premio nel corso dell’ICAO Forum, competizione internazionale che si è svolta a Shenzhen in Cina nel corso del Global Summit e ha coinvolto 180 studenti provenienti da 27 Università di 28 Stati dei 5 continenti.

Si tratta di Matteo Ponziani di Gallarate, unico italiano partecipante, iscritto al corso di laurea L28 Scienze e tecnologie del trasporto aereo di UniFortunato, il quale ha vinto il secondo Model ICAO Forum in Cina, organizzato dall’Agenzia specializzata dell’ONU per l’aviazione civile.

I 180 studenti sono stati divisi in 16 team internazionali, per sfidarsi in un girone eliminatorio che prevedeva lo sviluppo di case study in gruppo sui quattro temi assegnati: unamend aircraft (UAS – ovvero veicoli che volano senza piloti), trasporto merci pericolose, security ed aspetti socio-economici dell’aviazione.

Il gruppo di Matteo Ponziani – coordinato da Philip Dawson, funzionario ICAO, dal Prof. Wang Yingxun dell’Università Beihang di Pechino e da Filippo Tomasello, Senior partner di EuroUSC Italia, e composto da studenti provenienti dalla Francia, dalla Norvegia, da Singapore e da sette università cinesi – ha trattato il tema UAS.

La giuria di dirigenti ICAO ha valutato come migliore in assoluto il team dello studente UniFortunato, per la professionalità dimostrata nello sviluppare e nel presentare la valutazione del rischio per operazioni UAS. Un tema che le autorità aeronautiche seguono con estremo interesse, in relazione al rischio di interferenze con il traffico aereo civile.