Strappa al rialzo Maire Tecnimont, complice un upgrade

(Teleborsa) – Effervescente Maire Tecnimont, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,73%.

A fare da assist alle azioni, contribuisce la valutazione degli analisti di Barclays che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a “overweight” dal precedente “equal weight”. Il target price, invece, è stato tagliato a 5,5 euro da 5,7.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Maire Tecnimont rispetto all’indice.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l’azienda attiva nell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 3,849 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,127. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 3,685.