Strage di Marzabotto, Moavero Milanesi e il Ministro tedesco Heiko Maas insieme per il 74mo anniversario

editato in: da

(Teleborsa) – “E’ la prima volta che i Ministri degli Esteri dei nostri Paesi sono presenti ed è importante perché dimostra che abbiamo superato gli orrori della seconda guerra mondiale”. Lo ha dichiarato, in un tweet sull’account della Farnesina, il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che oggi insieme all’omologo tedesco Heiko Maas sono a Marzabotto per celebrare il 74esimo anniversario della strage nazista. Non era mai accaduto, infatti, che un Ministro degli Esteri tedesco prendesse parte alla cerimonia che ricorda uno dei massacri più efferati delle truppe naziste nel nostro Paese durante la Seconda Guerra Mondiale, quando a poche settimane dall’eccidio di Sant’Anna di Stazzema i nazisti giunsero nel Bolognese e, tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944, sterminarono a colpi di mitragliatrice 770 persone. L’eccidio di Monte Sole, più noto come strage di Marzabotto, dal maggiore dei comuni colpiti, è uno dei più gravi crimini di guerra contro la popolazione civile perpetrati dalle forze armate tedesche in Europa occidentale durante la Seconda guerra mondiale.

“ITALIA E GERMANIA MANO NELLA MANO, L’UE HA PORTATO PACE E AMICIZIA” – “Essere qui insieme vuol dire, Italia e Germania insieme, mano nella mano, per portare avanti il disegno dell’Unione Europea”, ha sottolineato il Ministro degli Esteri Essere a Marzabotto e, ha proseguito, mostra “non solo la volontà di ricordare quanto accaduto ma anche di far vedere quanto si è saputo costruire in questi anni” con la nascita “della Comunità Europea e poi la Ue. E’ stata portata pace, amicizia e collaborazione tra popoli europei”.