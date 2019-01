Strage Bus A16: assolti vertici Autostrade

editato in: da

(Teleborsa) – Assolti dal Tribunale di Avellino per la strage del Bus precipitato in una scarpata dell’A16 l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Casteccucci e altri 7 imputati, tra cui diversi manager della società e il dirigente della Motorizzazione Vittorio Saulino.

Condannati, invece, Gennaro Lametta, titolare dell’agenzia di viaggi che noleggiò il bus e il fratello di Ciro, l’autista morto nell’incidente Condanne per “omicidio colposo plurimo, disastro colposo e falso in atto pubblico”. Pena di 8 anni di reclusione per la funzionaria della Motorizzazione Civile, Antonietta Ceriola e, per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, 6 anni per i dirigenti Nicola Spadavecchia e Gianluca De Franceschi, 5 anni e sei mesi per Paolo Berti e Giovanni Marrone, 5 anni ciascuno per Michele Renzi e Bruno Gerardi.

La sentenza accolta da grida di protesta contro il Giudice da parte dei familiari delle 40 vittime dell’incidente.

Il disastro, in cui morirono appunto 40 delle 49 persone di una comitiva che si trovavano a bordo del bus precipitato da un viadotto, avvenne domenica 28 luglio 2013 sull’Autostrada Napoli-Canosa, in direzione Napoli, dopo aver superato l’uscita di Avellino ovest.

La Procura di Avellino ha intanto aperto una nuova inchiesta sulla tratta autostradale di sua competenza, il reato ipotizzato è disastro doloso.