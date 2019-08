Strada dei Parchi, salta il blocco delle tariffe

editato in: da

(Teleborsa) – Un’intesa che sembrava raggiunta, ma a quanto pare la procedura è ancora lunga. Dopo l’approvazione del Piano Economico e Finanziario di Strada dei Parchi, società che gestisce le tratte A24 ed A25, nel pomeriggio di ieri, 7 agosto, nel corso di una riunione con MIT, MEF e Anas per la ratifica dell’accordo, si sono gettate ombre sul possibile accordo per sterilizzare le tariffe dal 1° settembre prossimo. Torna, quindi, il rischio della maxi stangata sulle autostrade abruzzesi e laziali.

“Siamo molto soddisfatti dell’intesa sul nuovo Piano, al quale è stato dato il via libera nei giorno scorsi” dichiara il Vice Presidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, a proposito del PEF, aggiungendo “questa è un’intesa storica, ora manca solo il parere dell’Europa“.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le tariffe dal prossimo settembre, in quanto il Vice Presidente ha evidenziato come “ANAS nell’incontro si è opposta alla proposta di utilizzo delle rate del prezzo di concessione, come accaduto in passato, per coprire i costi del blocco delle tariffe”.

Ma come fare a sbloccare questa vicenda? “Serve una norma sui cui ieri si è registrato l’impegno di MIT e MEF – conclude Fabris – senza la quale saremo costretti nostro malgrado ad applicare l’aumento approvato dai Ministri Delrio e Toninelli che è del 19% complessivamente, da noi sospeso fino al 31 agosto”.