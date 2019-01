Stop del MIT ad aumento pedaggi su A24 e A25. NO incremento deciso anche da CdA Autostrade per l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Il 31 dicembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25. La decisione – fanno sapere gli uffici del Ministro Danilo Toninelli – è stata presa a fronte del mancato accordo con il concessionario Strada dei Parchi. La decisione di non procedere ad aumenti è stata invece presa autonomamente dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia S.p.A.

Pertanto, sono stati congelati gli aumenti tariffari previsti dal gestore: sia quello del 12,89% per il 2018, sia quello del 5,59% che sarebbe dovuto scattare il primo gennaio 2019. Questo – sottolinea il Mit – senza dimenticare l’impegno per la messa in sicurezza dei viadotti, che resta prioritaria e sulla quale l’attenzione è stata massima sia nel controllo che nella ricerca di soluzioni concrete che hanno visto l’anticipo dei 192 milioni di euro previsti per questo nel Decreto Genova.

Da parte sua, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ha determinato, condividendo tale iniziativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di mantenere sulla propria rete l’attuale livello tariffario, senza quindi applicare all’utenza l’incremento sul pedaggio spettante alla concessionaria. Autostrade per l’Italia intende così supportare la crescita e la competitività del Paese mantenendo a proprio carico l’iniziativa per un periodo di sei mesi in un fattivo spirito di collaborazione con il Governo.