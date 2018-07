Stop alle domeniche gratis nei musei

editato in: da

(Teleborsa) – “Aboliamo le domeniche gratis al museo”. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, durante la sua visita alla Biblioteca Nazionale di Napoli, spiegando che lo stop avverrà dopo l’estate.

“Andavano bene da un punto di vista pubblicitario, ma non posso imporlo, devono decidere i direttori” – ha aggiunto il titolare del dicastero – precisando che “se vogliono (i direttori, ndr) mettere una domenica gratuita non c’è niente di male, ma quando obbligo a farla non va bene”.

A stretto giro arriva la replica del suo predecessore, Dario Franceschini: “Non cancelliamo un’esperienza di così grande successo. Perché smettere? Ci ripensi. Le cose giuste e che funzionano non hanno colore politico. Non faccia pagare un desiderio di discontinuità politica alla cultura e agli italiani“.