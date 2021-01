editato in: da

(Teleborsa) – Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato.

La misura restrittiva è stata assunta per arginare la diffusione della nuova variante di Covid-19 scoperta in Brasile. Coloro i quali siano arrivati dal Brasile in Italia sono obbligati a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione locali.