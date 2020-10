STMicroeletronics, ricavi 3° trimestre in crescita e utile a 242 milioni dollari

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics chiude il terzo trimestre con ricavi netti per 2,67 miliardi di dollari, in aumento del 4,4% su anno e del 27,8% sequenziale, il margine lordo si è attestato al 36% ed il margine operativo al 12,3%, entrambi in calo rispetto allo scorso anno, ma in recupero rispetto al trimestre precedente.

Il periodo chiude con un utile netto di 242 milioni di dollari, in calo del 19,6% rispetto allo steso periodo del 2019, ma in forte riopresa rispetto ai 90 milioni del secondo trimestre.

Da inizio anno si registrano ricavi netti per 6,98 miliardi di dollari ; margine lordo al 36,3%; margine operativo al 9,5%; utile

netto a 525 milioni di dollari.

La guidance per il quarto trimestre 2020 indica un volume di ricavi netti di 2,99 miliardi di dollari, pari a un aumento del 12% su base sequenziale ed un margine lordo intorno al 38,5%.

I ricavi – ha sottolineato il Ceo Jean-Marc Chery – sono aumentati si 690 punti base al di sopra del valore più alto della forchetta di previsione. “Questa performance nei ricavi – ha spiegato – è stata dovuta a condizioni di mercato sensibilmente migliori delle aspettative nell’intero trimestre. I principali fattori che hanno contribuito a questo risultato sono stati la domanda di prodotti Automotive, i programmi già in corso con nostri clienti nella Personal Electronics e i Microcontrollori”.

Per quanto riguarda le previsioni del quarto trimestre, Chery ha precisato che “la crescita riguarderebbe tutti i gruppi di prodotto, ad eccezione del sotto-gruppo Comunicazioni RF” e che per l’anno 2020 si attendono ricavi netti intorno a 9,97 miliardi di dollari.