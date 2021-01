STMicroelectronics vola in borsa dopo i risultati preliminari del 2020

editato in: da

(Teleborsa) – I risultati oltre le aspettative dei ricavi nel quarto trimestre 2020, seppur preliminari, fanno spiccare il volo in borsa a STMicroelectronics, leader mondiale nel settore dei semiconduttori. L’azienda italo-francese si attesta a 33,51, con un aumento del 3,49%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 34,58 e successiva a quota 36,34. Supporto a 32,82.

I ricavi netti degli ultimi quattro mesi del 2020 sono stati pari a 3,24 miliardi di dollari, in aumento del 21,3%. La previsione precedente per i ricavi del quarto trimestre 2020 era di 2,99 miliardi di dollari, pari a un aumento del 12%. I ricavi per il 2020 hanno raggiunto i 10,22 miliardi di dollari, pari a un aumento del 6,9% rispetto al 2019.

“Abbiamo chiuso il quarto trimestre 2020 con ricavi netti al di sopra dell’intervallo previsto a causa di dinamiche di mercato significativamente migliori delle attese durante il trimestre – ha affermato Jean-Marc Chery, presidente e CEO di STMicroelectronics – I nostri programmi per i clienti attivi nel campo dell’elettronica personale, così come la continua accelerazione della domanda, in particolare di prodotti automobilistici e microcontrollori, sono stati i fattori principali che hanno contribuito a questo risultato”.

Chery ha anche aggiunto che i dettagli sui risultati finanziari del “quarto trimestre e dell’intero 2020 oltre alla guidance per il primo trimestre 2021 saranno resi noti il 28 gennaio durante una conference call”.