STMicroelectronics, utili e ricavi in aumento nel 2018

(Teleborsa) – STMicroelectronics ha archiviato il 2018 con ricavi netti in aumento del 15,8% a 9,66 miliardi di dollari, reddito operativo in crescita del 39,3% a 1,40 miliardi di dollari ed un incremento dell’utile netto del 60,4% a 1,29 miliardi di dollari.

“Il 2018 è stato un anno importante per ST. In linea con gli obiettivi che ci eravamo posti, abbiamo realizzato una crescita significativa dei ricavi attraverso tutti i gruppi di prodotto, oltre ad una forte espansione della redditività e del cash flow da attività operative” – ha commentato Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics -.

OUTLOOK 2019

“Per il primo trimestre prevediamo ricavi per circa 2,1 miliardi di dollari come valore intermedio, in diminuzione di circa il 5,7% rispetto allo stesso trimestre del 2018 – ha spiegato il top manager -. Su base sequenziale, questo dato rappresenta una flessione di circa il 20,7% e riflette l’impatto di dinamiche sfavorevoli rafforzate in alcuni dei mercati finali che serviamo, sommate alla consueta stagionalità del primo trimestre. Dal punto di vista della redditività, ci aspettiamo un margine lordo intorno al 39% come valore intermedio”. Per il 2019 – ha aggiunto Chery – “i nostri obiettivi principali sono di continuare a fare meglio del mercato che serviamo, bilanciare la nostra focalizzazione su segmenti di mercato e applicazioni e dare attuazione ai nostri programmi strategici in materia di

tecnologie, attività di R&S e produzione. In quest’ottica, prevediamo di investire tra 1,2 e 1,3 miliardi di dollari in conto capitale“.

Il quarto trimestre 2018 si è chiuso con ricavi netti a 2,65 miliardi di dollari; margine operativo al 16,8%; utile netto di 418 milioni di dollari.