STMicroelectronics, utile netto cala a 302 milioni ma crescono ricavi (+1,2%)

(Teleborsa) – STMicroelectronics ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 302 milioni di dollari, in calo del 18,3% rispetto ai 369 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, mentre l’EPS si è attestato a 34 centesimi di dollaro, in calo del 17,1% rispetto ai 41 centesimi del 2018.

La tech company italo-francese ha realizzato ricavi per 2,55 miliardi di dollari, in aumento dell’1,2% rispetto ai 2,52 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Su base sequenziale, cioè rispetto al secondo trimestre, si registra un aumento del 17,5%. La marginalità si è attestata al 37,9%, che si confronta con il 39,8% del terzo trimestre del 2018 ed il 38,2% del secondo trimestre dell’anno …

La posizione finanziaria netta a fine settembre 2019 era positiva per 348 milioni di dollari, rispetto ai 308 milioni di fine giugno 2019.

Positivo l’outlook. L’azienda, sulla base del portafoglio ordini, stima per il trimestre in corso una crescita del fatturato su base sequenziale nell’ordine del 5% e su anno di circa l’1,2%, sul punto intermedio della guidance fornita al mercato. La marginalità dovrebbe attestarsi al 38,2%, includendo circa 120 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. Per l’intero esercizio 2019, si prevedono ricavi per 9,48 miliardi di dollari (9,66 miliardi nel 2018), anche questi nella parte intermedia dlela guidance (9,35-9,65 miliardi).

