STMicroelectronics torna in pista anche grazie agli analisti

Analisi intraday

Stmicroelectronics torna al centro dell’interesse degli investitori di Piazza Affari e non solo.

Il chipmaker italo-francese sta infatti correndo sia sul listino milanese, dove vanta un guadagno del 4,26%, sia tra le blue-chip francesi, dove sta esibendo la medesima percentuale.

Oggi BNP Paribas ha assegnato al titolo un target price di 9,80 euro, confermando il giudizio “buy”.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al FTSE MIB, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,082 e successiva a quota 6,282. Supporto a 5,882.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)