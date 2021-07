STMicroelectronics, ricavi e margine lordo al valore più alto previsioni

editato in: da

(Teleborsa) – Nel secondo trimestre che si è concluso il 3 luglio 2021, STMicroelectronics ha riportato ricavi netti pari a 2,99 miliardi di dollari, margine lordo al 40,5%, margine operativo al 16,3% ed utile netto di 412 milioni di dollari (0,44 dollari per azione dopo la diluizione).

“I ricavi netti e il margine lordo del secondo trimestre si sono attestati sul valore più alto della nostra forchetta di previsione delle attività, trainati da una domanda che continua ad essere forte a livello globale – ha commentato Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics -. Rispetto all’anno precedente, i ricavi netti del secondo trimestre sono aumentati del 43,4%. Il margine lordo del 40,5% e il margine operativo del 16,3% riportati nel secondo trimestre sono migliorati rispettivamente di 550 e 1.120 punti base, e l’utile netto è aumentato del 357,2% a 412 milioni di dollari. I ricavi netti del primo semestre hanno riportato un incremento del 39,1% anno su anno dovuto alla crescita in tutti i gruppi di prodotto, ad eccezione del sotto-gruppo RF Communications. Il margine operativo è stato pari al 15,5% e l’utile netto è ammontato a 776 milioni di dollari”.

Per quanto riguarda le previsioni di ST per il terzo trimestre – ha aggiunto Chery – “ci aspettiamo ricavi netti di 3,20 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 20% e del 7% rispetto al trimestre precedente e un margine lordo intorno al 41%. Ora guideremo l’attività della Società in base ad un piano di ricavi per l’esercizio 2021 di 12,5 miliardi di dollari, più o meno 100 milioni di dollari, pari a un incremento anno su anno del 22,3% come valore intermedio. Questa crescita sarà guidata da dinamiche robuste in tutti i mercati finali a cui ci rivolgiamo e dai programmi già in corso con i nostri clienti. Il nostro piano di spese in conto capitale per il 2021 sarà ora di circa 2,1 miliardi di dollari”. Il terzo trimestre si concluderà il 2 ottobre 2021.