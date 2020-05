STMicroelectronics pubblica bilancio di sostenibilità 2020

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics annuncia la pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2020, il 23°, che contiene informazioni dettagliate e i

risultati principali della performance 2019 di ST in termini di sostenibilità.

Il Gruppo, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha conseguito ricavi netti per 9,56 miliardi di dollari, un margine operativo del 12,6% ed ha investito il 15,7% dei ricavi in R&S a sostegno dell’innovazione. E’ stato raggiunto il 62% di nuovi prodotti riconosciuti come “responsabili” (prodotti con il massimo impatto positivo sul pianeta e sulla società), con un aumento del 24% rispetto al 2018, nel quadro del programma per le tecnologie sostenibili lanciato nel 2011.

STMicroelectronics – si legge in una nota – ha continuato a promuovere la salute e il benessere dei dipendenti; effettuato 97.715 visite mediche in tutto il mondo rispetto alle 87.742 del 2018. Nel 2019 sono state inserite oltre 8.000 addetti alle risorse umane, tra personale e manager, in un programma di formazione e sensibilizzazione sui temi della diversità e dell’inclusione.

Sono state condotte procedure di auditing RBAin tutti i nostri 11 siti di produzione principali, ottenendo in tutti i casi punteggi al di sopra della media del settore. Inoltre, è stato rafforzato il programma STEM3 per ispirare la prossima generazione con l’83% delle iniziative per le comunità locali dedicate all’istruzione; e nel 2019 è stato migliorato il punteggio relativo al coinvolgimento dei dipendenti, il 77% dei quali raccomanda ST come buon posto dove lavorare.

Il Gruppo ha accelerato le iniziative per indirizzare le sfide del cambiamento climatico e conseguito l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra (GHG) per unità di produzione del 21% rispetto al 2016, con sei anni di anticipo rispetto al nostro target che era fissato per il 2025.

Sono state intraprese iniziative per la transizione alle energie pulite aumentando l’utilizzo di fonti di energia verdi negli stabilimenti di produzione; il 26% dell’elettricità acquistata nel 2019 proveniva da fonti sostenibili.

Negli ultimi 25 anni – spiega ST in una nota – siamo riusciti a ridurre del 76% il nostro consumo d’acqua complessivo (per unità di produzione) e abbiamo ricevuto una “B” nel programma di conservazione idrica del CDP4 , che colloca ST al di sopra della media del settore produttivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della media CDP mondiale; e il 94% dei nostri rifiuti viene riutilizzato, recuperato o destinato al riciclo, un valore che ci mantiene in traiettoria per raggiungere il nostro obiettivo del 95% entro il 2025″.