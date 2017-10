STMicroelectronics maglia rosa del FTSE Mib

(Teleborsa) – Analisi intraday

Accelera nel pomeriggio STMicroelectronics, ora maglia rosa del FTSE Mib con un guadagno del 3,14%.

Il produttore di chip beneficia di una serie di input positivi, tra cui l’ottima trimestrale di Seagate Technology, secondo produttore di dischi rigidi al mondo, ma anche della fiducia di Sensato Investors. In un filing depositato presso Securities and Exchange Commission statunitense (SEC), la società di consulenza ha fatto sapere di aver incrementato la propria partecipazione azionaria in STM.

Le implicazioni di medio periodo di STMicroelectronics confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 17,59 Euro con primo supporto visto a 17,07. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,72.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)