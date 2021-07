STMicroelectronics, lo stabilimento di Bouskoura userà il 50% di energia da fonti rinnovabili

editato in: da

(Teleborsa) – Nell’ambito del suo piano d’azione diretto al raggiungimento della carbon neutrality entro il 2027, STMicroelectronics annuncia che il suo sito di Bouskoura, in Marocco, acquisterà la sua energia per il 50% da fonti rinnovabili entro il 2022 rispetto all’1% nel 2020.

STMicroelectronics è presente a Bouskoura da oltre 20 anni con uno stabilimento di produzione back-end che impiega 2.800 dipendenti.

Negli ultimi anni, il sito ha sviluppato diversi programmi per ridurre le emissioni indirette di gas serra (Scope 2) e aumentare l’impiego di fonti di energia rinnovabili: L’acquisto di energia elettrica generata da parchi eolici: l’elettricità di 12 turbine eoliche prodotte da InnoVent nel nord del Marocco sarà alimentata nella rete elettrica nazionale e quindi acquistata da ST. Situato a Oualidia-El Jadida, nella regione nord-occidentale del Marocco vicino all’Oceano Atlantico, il parco eolico da 10 ettari realizzato da InnoVent, società specializzata nello sviluppo e nella gestione di parchi eolici e fotovoltaici in Francia e Africa, ha iniziato a produrre elettricità a marzo del 2021 e raggiungerà la piena capacità di 36 MW alla fine dell’anno. Con una produzione annuale avviata a superare gli 80 gigawattora di energia verde, il parco eolico dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni di CO2 dello stabilimento di Bouskoura di circa 60.000 tonnellate l’anno – pari alla quantità di carbonio che verrebbe catturata piantando 1.100.000 alberi. Generazione di energia solare. A dicembre 2019, ST Bouskoura ha installato una tettoia fotovoltaica per 250 posti auto con 2.400 pannelli solari, che generano una potenza massima di 672 kilowatt (kWp) su una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Con una produzione annua di oltre 1 gigawattora di energia fotovoltaica, questo programma riduce le emissioni di CO2 del sito di quasi 740 tonnellate l’anno. L’energia solare prodotta da questo ‘carport’ soddisfa una parte del fabbisogno dell’impianto di Bouskoura, a complemento dell’energia proveniente dal parco eolico. Sostituzione delle lampadine tradizionali con luci a LED nell’intero sito. Questo programma, avviato a settembre 2020, ridurrà il consumo di energia del sito di 1,3 GWh l’anno.