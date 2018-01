STMicroelectronics in vetta al paniere FTSE MIB

(Teleborsa) – Grande giornata per STMicroelectronics, che a Piazza Affari segna un rialzo del 3,38% posizionandosi in testa al paniere FTSE MIB. Il titolo della società franco-italiana che produce chip brilla grazie al miglioramento delle stime sui ricavi della concorrente austriaca AMS, che prevede nel periodo 2016-2019 un incremento del fatturato del 60% dal 30-40% indicato in precedenza.

In bella mostra anche altri titoli del comparto semiconduttori, come Infineon che a Francoforte sale dello 0,79% e Dialog Semiconductor +3,30%.

Da segnalare poi il balzo in alto dell’americana Intel di venerdì 26 gennaio 2018, dopo la diffusione dei conti.