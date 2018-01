STMicroelectronics in pole position sul FTSE Mib grazie a Credit Suisse

(Teleborsa) – Partenza in corsa per STMicroelectronics, che scatta in pole position sul listino milanese con un rialzo del 2,91% a 20,14 euro.

Il produttore italo-frencese di microprocessori beneficia della promozione a “outperform” da parte di Credit Suisse, che ne ha anche alzato il target price a 24,5 euro.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 20,46 e successiva a quota 21,01. Supporto a 19,91.