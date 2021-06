STMicroelectronics conclude il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) –

STMicroelectronics ha annunciato la conclusione del programma di riacquisto di azioni proprie da $750 milioni. Il programma è stato avviato il 5 novembre 2018 e si è protratto per circa 2,6 anni.

La Società ha eseguito il Programma di riacquisto e detenuto le azioni riacquistate nel proprio portafoglio di azioni proprie, al fine di adempiere agli obblighi della Società relativi ai piani di incentivazione in azioni a favore dei dipendenti.

Per mezzo del Programma di riacquisto, STMicroelectronics ha riacquistato complessivamente 31.261.581 azioni, al prezzo medio ponderato di 20,5362 euro per azione, per un totale di 641.994.242 euro, equivalenti a $750 milioni. Il capitale sociale della Società è formato da 911.204.420 azioni emesse e, alla data del 21 giugno 2021, ST detiene approssimativamente otto milioni di azioni proprie, pari a circa lo 0,9% del proprio capitale.

Gli acquisti di azioni sono stati effettuati sul mercato regolamentato di Euronext Paris.

Nel frattempo, sul listino milanese, STMicroelectronics allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 30,54 euro.