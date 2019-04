STMicroelectronics annuncia i risultati del 1° trimestre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics ha chiuso i primi tre mesi del nuovo anno con ricavi netti pari a 2,08 miliardi di dollari (-6,7%), margine lordo al 39,4% (-50 punti base), margine operativo al 10,2% (-190 punti base) e utile netto di 178 milioni di dollari (-25,4%) o utile di 0,20 dollari per azione dopo la diluizione (0,26 dollari nel 1° trimestre 2018).

“Guardando al secondo trimestre – ha anticipato Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics – prevediamo di tornare ad una crescita dei ricavi rispetto allo scorso trimestre.

Per il secondo trimestre prevediamo un aumento dei ricavi netti di circa il 2,4% come valore intermedio e un margine lordo intorno al 38,5%.

Per l’anno 2019, ci aspettiamo ricavi netti in una fascia tra circa 9,45 e 9,85 miliardi di dollari. Ci prepariamo quindi ad una crescita sostenuta nella seconda metà dell’anno rispetto al primo semestre, sui mercati finali Industriale, Automotive e Personal Electronics. Le nostre aspettative sui ricavi tengono conto dei programmi già in corso con i nostri clienti e dei lanci di nuovi prodotti, e presuppongono condizioni di mercato in miglioramento.

I nostri obiettivi per il 2019 sono di fare meglio del mercato che serviamo e realizzare una redditività sostenibile”.