STMicroelectronics aggiorna nuovi record a Milano

(Teleborsa) – Non si fermano gli acquisti su STMicroelectronics, che oggi ha aggiornato nuovi massimi di sempre a Piazza Affari.

In questo momento la big italo-francese dei semiconduttori sta guadagnando mezzo punto percentuale a 21,08 euro dopo essersi spinta, poco dopo l’avvio, al top di sempre di 21,26 euro.

Giornata più che positiva anche per l’intero comparto europeo dei semiconduttori, in bella mostra con un rialzo dell’1,70% sul relativo indice DJ Stoxx ancora in scia alle trimestrali migliori delle attese delle società del settore e, in generale, degli high tech.

L’ultima big a confermare l’attuale stato di grazia del comparto è stata Apple.

Tornando a STM, il Gruppo ha alzato il velo sui conti lo scorso 26 ottobre, rivelando un aumento degli utili e un miglioramento della guidance.

Tecnicamente, STMicroelectronics è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 21,43.