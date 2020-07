STMicroelectronics, acquisizioni per aumentare connettività wireles

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics ha annunciato due acquisizioni per rafforzare le capacità di connettività wireless dei microcontrollori STM32.

La società, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha acquisito l’intero capitale azionario di BeSpoon, specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga, mentre della Riot Micro ha acquisito le attività nella connettività cellulare per IoT.

A chiusura delle due transazioni, soggette alle approvazioni di prassi da parte dei regolatori, ST rafforzerà ulteriormente la sua offerta per la connettività wireless e, in particolare, la roadmap per i microcontrollori STM32 e i microcontrollori “secure”.

BeSpoon, che ha sede a Le Bourget du Lac (Francia), è una società fabless di semiconduttori fondata nel 2010 e specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga (Ultra Wide Band – UWB). La sua tecnologia consente una localizzazione in interni affidabile in tempo reale, accurata nell’ordine dei centimetri, in ambienti con condizioni sfavorevoli.

ST acquisirà BeSpoon dal suo azionista di maggioranza, TRUMPF, e dai suoi fondatori. Parallelamente alla transazione, ST e TRUMPF costituiranno una partnership strategica per la tecnologia di tracciamento UWB.

Riot Micro, che ha sede a Vancouver (Canada), progetta soluzioni cellulari per IoT applicando tecniche di progettazione collaudate, che vanno dal Bluetooth Low Energy (BLE) e dal Wi-Fi fino alle tecnologie LTE Cat-M e NB-IoT, per ottimizzare costi di sistema e consumi di energia.

“In ST, lavoriamo per offrire ai nostri clienti i prodotti e le soluzioni di cui hanno bisogno per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano. La tecnologia cellulare IoT e la tecnologia UWB sono soluzioni di connettività wireless fondamentali per una nuova ondata di applicazioni innovative e di oggetti connessi a IoT”, ha dichiarato Claude Dardanne, Presidente del gruppo Microcontrollori e circuiti integrali digitali di STMicroelectronics.