STMicroelectronics acquisisce Atollic

(Teleborsa) – STMicroelectronics allarga il perimetro. La società attiva nel settore dei semiconduttori ha annunciato l’acquisizione di Atollic, società specializzata negli strumenti di sviluppo software. Atollic è il fornitore di TrueSTUDIO, ambiente di sviluppo integrato (IDE) molto rinomato e apprezzato dalla community dei professionisti che si occupano dello sviluppo di sistemi embedded basati su microcontrollori Arm Cortex-M, tra cui la nota famiglia di microcontrollori (MCU) a 32 bit STM32 di ST.

Come fornitore di MCU a 32 bit di primaria importanza, e con un forte ecosistema hardware e software in grado di accelerare e facilitare lo sviluppo di applicazioni, STMicroelectronics vede l’aggiunta di TrueSTUDIO come un ulteriore rafforzamento della sua offerta.

“Le eccellenti caratteristiche di qualità e profondità della gamma di MCU STM32, unite a un ecosistema di sviluppo semplice da usare, posizionano ST tra le aziende leader nei sistemi embedded,” ha commentato Michel Buffa, Direttore Generale della Microcontroller Division di STMicroelectronics. “Questa posizione, e molti anni di stretta collaborazione con Atollic come Gold Partner di primaria importanza, ci hanno permesso di apprezzare le funzionalità professionali e il valore che TrueSTUDIO procura agli sviluppatori più esigenti; inoltre, gli sviluppatori di STM32 potranno presto usufruire di un importante vantaggio competitivo con la distribuzione gratuita dell’IDE STM32 TrueSTUDIO.”

“La nostra è un’azienda leader sul mercato globale degli strumenti di sviluppo software, ed è una grande soddisfazione vedere il nostro tool e il nostro team di professionisti molto specializzati confluire in STMicroelectronics, leader mondiale nel mercato dei

microcontrollori a 32 bit,” ha dichiarato Lars-Erik Stenkil, CEO di Atollic.

ST ha acquisito Atollic con un pagamento in cassa di 7 milioni di dollari, finanziato con liquidità disponibile, e un importo differito, subordinato a determinate condizioni, che ST stima attualmente intorno a 1 milione di dollari.