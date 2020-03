STM rileva maggioranza Exagan per accelerare su GaN

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics ha annunciato oggi la firma di un accordo per acquisire la partecipazione di maggioranza in Exagan, azienda francese innovatrice nel nitruro di gallio (GaN). Il GaN appartiene alla famiglia di materiali ad ampia banda di energia (WBG) che

include il carburo di silicio e rappresenta un importante passo in avanti nell’elettronica di potenza perché consente il funzionamento a più alta frequenza, con maggiore efficienza e maggiore densità di potenza rispetto ai transistori basati su silicio.

Le competenze di Exagan – sottolinea il gruppo – amplieranno e accelereranno la roadmap e le attività di ST nelle applicazioni di potenza basate su GaN per l’Automotive, l’Industrial e l’Elettronica di consumo. Exagan proseguirà nell’esecuzione della sua roadmap di prodotto e sarà supportata da ST nello sviluppo dei suoi prodotti.

I termini della transazione non sono stati resi noti e il closing dell’acquisizione rimane soggetto alle consuete approvazioni normative delle autorità francesi. L’accordo siglato prevede anche l’acquisizione della restante quota di minoranza in Exagan da parte di ST entro 24 mesi dal closing dell’acquisizione della partecipazione di maggioranza.

(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)