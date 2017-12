STM oggi è la peggiore fra le Blue Chips

(Teleborsa) –

Ribasso scomposto per STM, che esibisce una perdita del 2,21% sui valori precedenti, risultando il peggior titolo del FTSE MIB quest’oggi. La compagnia chip italo-francese, attiva soprattutto nella componentistica per cellulari, risente delle notizie che parlano di vendite fiacche per il nuovo iPhone X.

Il quadro di medio periodo di STMicroelectronics ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 18,38 Euro. Primo supporto individuato a 18,03. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 18,73.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)