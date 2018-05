STM istituisce l’Executive Committee

editato in: da

(Teleborsa) – Su proposta del nuovo President & CEO di STMicroelectronics, Jean- Marc Chery, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato la costituzione di un nuovo Executive Committee, che sarà incaricato della gestione della Società e il cui Chairman sarà Chery stesso.

Gli altri 8 membri dell’Executive Committee di ST sono:

– Orio Bellezza, Presidente, Technology, Manufacturing and Quality

– Marco Cassis, Presidente, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development

– Claude Dardanne, Presidente, Microcontrollers and Digital ICs Group

– Lorenzo Grandi, Presidente, Finance, Infrastructure and Services & Chief Financial Officer

– Marco Monti, Presidente, Automotive and Discrete Group

– Georges Penalver, Presidente, Human Resources and Corporate Social Responsibility

– Steven Rose, Presidente, Legal Counsel

– Benedetto Vigna, Presidente, Analog, MEMS and Sensors Group.

“Il nuovo Executive Committee di ST è una squadra di leader autorevoli e di grande esperienza nel settore dei semiconduttori. La nostra prima priorità è conseguire i nostri obiettivi di business e finanziari per il 2018 e proseguire il nostro percorso di crescita sostenibile e redditizia. I clienti scelgono ST perché siamo capaci di garantire innovazione con le nostre tecnologie e i nostri prodotti. Continueremo a spingere in questa direzione, con una forte attenzione ad un time-to-market rapido e alla qualità dell’esecuzione, per creare valore a vantaggio dei clienti e di tutti i nostri stakeholder”, ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO della società attiva nel settore dei semiconduttori.

A Piazza Affari le azioni STM stanno guadagnando una mezza frazione di punto.