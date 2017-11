STM in buon rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per STM che a Piazza Affari guadagna l’1,61% scambiando a 20,77 euro per azione dopo aver toccato un massimi intraday a 20,89 euro un livello che non si vedeva da 13 anni.

Una spinta importante arriva dai risultati rilasciati da Apple che ha diffuso conti trimestrali oltre le attese. Il produttore di semiconduttori, infatti, contribuisce a fornire chip ad Apple per la creazione dei suoi gioielli tecnologici.

Lo status tecnico di STMicroelectronics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,93 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,33.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)