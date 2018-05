STM, i ricavi del 2018 cresceranno più delle attese

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics è ottimista per il futuro. La società italo-francese si aspetta che i ricavi nel 2018 crescano più velocemente delle attese del mercato grazie alla contributo del business nell’automotive e nell’industria.

Secondo l’Amministratore Delegato Carlo Bozotti, il fatturato dovrebbe crescere tra il 14% e il 17% per il 2018, a fronte del +14% indicato in media dagli analisti. Il 2017 si era chiuso con un fatturato in aumento del 20% a 8,35 miliardi di euro.

Buono l’andamento del titolo a Piazza Affari: +1,96%.