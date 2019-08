STM corre in Borsa in scia risultati Nvidia e Appplied

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per STMicroelectronics che avanza dell’1,84% a Piazza Affari, sospinta dall’ottimo andamento dei titoli chip. Il comparto trae vantaggio dai risultati presentati ieri dalle big tech USA, Nvidia e Applied Materials: entrambe hanno annunciato utili e ricavi in calo ma sopra le attese.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell’azienda italo-francese di semiconduttori rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per STMicroelectronics, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 15,62 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 15,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,48.