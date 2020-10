STM corre dopo conti trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di STMicroelectronics, con una variazione percentuale dell’1,21%, in una giornata difficile per la Borsa di Milano. Il titolo beneficia dei solidi risultati del terzo trimestre e della guidance per fine anno.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l’azienda italo-francese di semiconduttori mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale -0,78%, rispetto a -3,01% del principale indice della Borsa di Milano).

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 29,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 28,75. E’ concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,2.

