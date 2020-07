STM annuncia nuovi bond convertibili per 1,5 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – STMicroelectronics annuncia il lancio di obbligazioni senior unsecured per un ammontare di 1,5 miliardi di dollari, convertibili in azioni ordinarie di STMicroelectronics già emesse o da emettersi e il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili Zero Coupon per 750 milioni di dollari, con scadenza nel 2022, circolanti.

Le nuove obbligazioni convertibili saranno offerte in due tranche (per un importo minimo di 500 milioni di dollari per ciascuna tranche) con scadenza a 5 anni e a 7 anni. Si prevede che i termini delle nuove obbligazioni convertibili contengano disposizioni standard che consentiranno alla Società di soddisfare i diritti di conversione delle Nuove Obbligazioni Convertibili con una combinazione di contanti e Azioni, o anche solo contanti o solo Azioni, incluso, salvo che la Società non decida altrimenti, mediante regolamento combinato di contanti ed azioni. I proventi dell’offerta, al netto dei costi, saranno utilizzati da STMicroelectronics per scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili 2022.

La società intende emettere le due tranche di nuove obbligazioni convertibili come segue: le nuove obbligazioni convertibili con scadenza a 5 anni saranno infruttifere di interessi e saranno emesse al 104,5% – 107,1% del loro valore nominale e saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale in data 4 agosto 2025, salvo essere anticipatamente rimborsate, convertite, o acquistate ed annullate. Ciò corrisponde ad un rendimento lordoiniziale alla scadenza tra (1,36)% e (0,88)%.

Le nuove obbligazioni convertibili con scadenza a 7 anni saranno infruttifere di interessi. le nuove obbligazioni convertibili saranno emesse al 102,7% – 106,3% del loro valore nominale e saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale in data 4 agosto 2027, salvo essere anticipatamente rimborsate, convertite, o acquistate ed annullate. Ciò corrisponde ad un rendimento lordo iniziale alla scadenza tra (0,87)% e (0,38)%.

Le condizioni definitive delle nuove obbligazioni convertibili dovrebbero essere determinate e annunciate più tardi durante la giornata odierna ed è previsto che l’emissione si tenga il o intorno al 4 agosto 2020.