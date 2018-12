Stipulato atto fusione tra Net Insurance e Archimede

editato in: da

(Teleborsa) – Net Insurance, società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, ed Archimede la Special Purpose Acquisition Company promossa da Andrea Battista, hanno sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Archimede in NET e si è contestualmente dato corso al closing del processo di business combination.

Nel dettaglio, Archimede ha acquisito dai soci di NET un numero pari a 2.056.597 azioni della Compagnia, rappresentative di una partecipazione pari al 30% meno una azione del capitale sociale di NET, ad un corrispettivo complessivo pari ad euro 10.102.602,75 (diecimilionicentoduemila seicentodue/75), comprensivo degli interessi maturati a decorrere dal il 1° gennaio 2018 fino alla data di acquisto della Partecipazione; la Compagnia ed Archimede, ad esito del regolamento della predetta transazione, hanno stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Archimede in NET con efficacia a far data dalle ore 23.59.59 del 31 dicembre 2018, subordinatamente all’iscrizione dell’atto di fusione presso il competente registro delle imprese.

Con la stipula dell’atto di fusione, ed in relazione alla prossima efficacia della fusione inversa, tutti i Consiglieri di Amministrazione della Compagnia e della Controllata Net Insurance Life, hanno rassegnato le dimissioni, a valere dalla data di nomina dei nuovi componenti dei rispettivi Organi Amministrativi.

La prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà nella seconda metà del prossimo mese di gennaio e nominerà i componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione della Compagnia, secondo lo schema del “voto di lista” previsto dal nuovo statuto di NET post-fusione.