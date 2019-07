Steven Munchin riapre le trattative commerciali con la Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Steven Mnuchin, Segretario al tesoro degli USA, ha confermato che la prossima settimana sarà in Cina insieme al rappresentante commerciale Robert Lighthizer per un primo incontro per far ripartire il dialogo tra Cina e Stati Uniti, dopo che i rispettivi leader avevano annunciato la ripresa degli scambi commerciali.

In un’intervista all’emittente CNBC, il ministro ha espresso la speranza di progressi nelle trattative tra i due paesi. Munchin si aspetta che la prossima parte dei negoziati avrà luogo a Washington.