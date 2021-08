Stevanato stima ricavi 2021 in crescita del 25% nella prima trimestrale da quotata

editato in: da

(Teleborsa) – Stevanato Group – gruppo italiano che produce soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, quotato dallo scorso luglio a Wall Street – ha registrato ricavi in aumento del 26% a 204 milioni di euro nel secondo trimestre. L’EBITDA rettificato è aumentato del 30% a 52,4 milioni di euro. L’utile netto è stato di 34,5 milioni di euro o 0,14 euro per azione, includendo un beneficio non ricorrente pari a 4,4 milioni di euro.

“Abbiamo ottenuto una crescita dei ricavi a due cifre in entrambi i segmenti di business e in tutte le aree geografiche – ha commentato l’AD Franco Moro – I nostri risultati finanziari riflettono una solida domanda nei nostri prodotti principali e, in misura minore, la continua necessità delle nostre soluzioni di contenimento dei farmaci nelle vaccinazioni anti-Covid”. “Stimiamo che circa il 15% dei ricavi del secondo trimestre 2021 sia attribuibile al Covid-19“, ha aggiunto, sottolineando che nel secondo trimestre le soluzioni ad alto valore hanno rappresentato il 24% dei ricavi, rispetto al 23% dell’anno precedente.



Al 30 giugno, la società ha raccolto proventi netti di circa 453,5 milioni di dollari dalla sua offerta pubblica iniziale alla Borsa di New York, compreso un parziale esercizio dell’opzione di over-allotment dei sottoscrittori. “Siamo lieti di aver completato con successo la nostra offerta pubblica iniziale e, in quanto società quotata, non vediamo l’ora di continuare a generare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder, inclusi clienti, pazienti, dipendenti, partner e i nostri azionisti”, ha detto il presidente esecutivo Franco Stevanato.

La società ha anche diffuso una guidance per l’intero anno. Viene previsto un fatturato compreso tra 820 milioni di euro e 830 milioni di euro, che rappresenta una crescita anno su anno tra il 24% e il 25%. L’utile per azione (diluito rettificato) dovrebbe essere compreso tra 0,43 e 0,47 euro, l’EBITDA rettificato tra 212 milioni e 217 milioni di euro (crescita tra il 33% e il 35%).

