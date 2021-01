Stellantis: Tavares incontra i sindacati, sigle soddisfatte

editato in: da

(Teleborsa) – L’Amministratore Delegato di Stellantis, Carlos Tavares, incontrerà i sindacati dei metalmeccanici mercoledì alle 12.45 in videoconferenza.

“Valutiamo positivamente la pronta risposta del CEO di Stellantis Carlos Tavares d’incontrare le organizzazioni sindacali italiane, a pochi giorni dalla nascita del nuovo gruppo” – dichiarano in una nota il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, ed il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, responsabile settore automotive. “E’ un primo importante segnale di attenzione verso i lavoratori italiani e i loro rappresentanti sindacali – proseguono – confidiamo che questo possa essere il preludio di future buone relazioni sindacali necessarie per affrontare i profondi cambiamenti del settore automotive e per creare le migliori prospettivi industriali agli stabilimenti italiani a garanzia e sviluppo dell’occupazione”.



Soddisfattio anche Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto: “Il fatto che Carlos Tavares abbia accettato di incontrarci a pochissimi giorni dalla fusione fra FCA e PSA e quindi della nascita di Stellantis è un segnale molto positivo di disponibilità al dialogo e al confronto, nonché una prova di attenzione per l’Italia e per i lavoratori. Gli chiederemo quali sono la sua visione per il futuro e la sua strategia per l’integrazione, naturalmente con particolare riguardo all’Italia”. “